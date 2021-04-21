新北市議員葉元之今在臉書上指出，王國材一上任交通部長，行政院長蘇貞昌就火速批准台鐵局長人事，由副局長杜微升任。由於前台鐵局長張政源退休前，林佳龍和蘇貞昌也討論過杜微，那現在不就證明，前三個月台鐵局長的懸缺，就是蘇林的派系鬥爭？

葉元之指出，太魯閣事故發生後，外界就質疑台鐵局長懸缺三個月，是派系鬥爭的結果，蘇貞昌當時回應說台鐵局長很重要，所以要找出「最妥適的人」來擔任這份工作；林佳龍也解釋，懸缺是因為要為台鐵找到最好的人選。

葉元之質疑，若現在台鐵局長仍由杜微升任，那前三個月在等什麼？還是說，杜微其實不是蘇貞昌口中最妥適的人選，只是備胎，蘇貞昌根本沒有改革台鐵的決心。

葉元之表示，此外，昨天行政院發言人羅秉成的說法，也正好打臉了蘇貞昌。他說，台鐵的改革勢在必行，一刻都不能稍緩，所以台鐵人事布局要從專業考量。那麼，這就正好說明，在2年前普悠瑪事故發生後，蘇貞昌根本不把台鐵改革放在心上，才會讓台鐵局長懸缺三個月。

葉元之表示，太魯閣事故已經發生快20天，林佳龍下台了、台鐵局長補實了，但蘇貞昌的政治責任，仍然沒有說清楚。蘇貞昌秉著一痞天下無難事的態度，神隱10多天後，再度面對媒體，一副裝作沒事的態度，考驗大家的記憶。這一次，就讓大家表現出，我們都是記憶力很好的人，不會忘記蘇貞昌的沒有擔當與推諉塞責。

(中時 )