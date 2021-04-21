現場贈送植栽呼籲民眾珍惜地球資源，愛護地球。（張妍溱攝）

慶祝保生大帝聖誕1043周年，台中市北區元保宮21日起駕，進行六庄頭遶境祈福活動，迄今有231年歷史，儀式中特色陣頭表演後點燃六庄頭起馬炮、隨即由禮生著長袍騎白馬帶領陣頭隆重出發，為期6天繞境行程。

北區元保宮指出，依往年慣例遶境路線，行經北區、北屯區、中區、西區等4個行政區，共6個庄頭，包括，21日後龍仔、22日麻園頭、23日邱厝仔、24日三十張犁（北區北屯區）、25日二份埔、26日賴厝、淡溝仔等；日子時舉行保生大帝聖誕1041周年祝壽大典。於26日下午5時半回駕元保宮。

今年起駕儀式由元保宮主委賴信雄擔任主祭官；賴信雄表示，元保宮每年的遶境活動均受到廣大信徒的歡迎，今年更擴大聘請深具文化意涵的特色陣頭隨行遶境，出巡神轎有，開路鼓、頭燈、五營旗、大旗、4大元帥及涼傘，醒獅團、龍陣、官將首、蜈蚣鼓…等陣頭表演，傳承古禮。

目前全台水情吃緊，保生大帝繞境結合節水、節能與減災宣導，呼籲民眾珍惜地球資源，善盡宗教對社會的責任，鼓勵民眾從生活習慣改變，落實節能減碳、珍惜水資源，以實際行動守護地球、維護生活的這塊土地。

每年元保宮保生大帝遶境活動均受到廣大信徒歡迎，今年更擴大聘請深具文化意涵的特色陣頭隨行遶境，遶境過程中由各庄頭沿途發送香案桌裙及限量保生大帝平安符，祈求合境平安、人人健康、事業發達。

(中時 )