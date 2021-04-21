響應世界地球日，中油邀請民眾一起種下「藝」苗，於4月22日上午9時起在全台100處直營加油站參與贈樹苗活動；民眾可持發票或回收廢電池至指定加油站兌換樹苗，總計贈送2萬400株樹苗，平均每座加油站贈送200株，每人限領1株，送完為止。中油也提醒民眾兌換時請自備提袋及配戴口罩，一起種下「藝」苗，為防疫加油。

中油表示，贈樹苗活動至今已舉辦12年，齊心守護地球，留給下一代永續美好環境。受到疫情影響，一般民眾更重視居家空氣品質，綠色植栽被認為是天然的淨化空氣造氧機，在室內或戶外擺上幾盆植物，不僅可凈化室內空氣，美化環境，更是紓解壓力、療癒身心的好方法。

中油今年贈送類種以樹苗為主，另新增多肉植物及香草植物等多元性植栽，包括羅漢松、百合竹、雲葉古木、薄荷、迷迭香及紫蘇等。兌換樹苗的方式有三種：第一為當日在指定加油站加油，持不限金額發票1張即可兌換；第二是自行收集不限金額當期（110年3-4月）發票5張；第三則為收集廢電池5個。民眾可選擇其中一種方式前往各活動地點兌換。

此外， 中油大樓也準備400株樹苗供民眾領取，並邀請鄰近幼兒園小朋友參加種「藝」苗活動。活動資訊可洽台灣中油全球資訊網（https://www.cpc.com.tw/）。

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