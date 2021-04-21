拜台股價量齊揚，證券商獲利揚眉吐氣，證交所統計，3月全體證券商稅後淨利114.69億元，較上月成長39.62億元、大增逾五成；累計第一季全體證券商稅後淨利268.51億元，與去年同期的虧損45.98億元逆轉，等於是年成長314.49億元。

證券商3月單月獲利及第一季獲利，均寫下歷年同期新高，且3月為首度出現百億元獲利，證券第一季賺的甚至賺贏過去台股慘淡時一整年賺的還多。

證交所表示，3月大盤總成交值約7.055兆元，較2月增加56.29％，使證券商經紀手續費收入較2月增加，另3月加權股價指數上漲幅度較2月上漲幅度小，使自營業務淨利較2月衰退4.88％，承銷業務淨利則較上月成長67.12％，整體而言，3月份全體證券商稅後淨利114.69億元，較2月成長39.62億元，成長幅度達52.78％。

證交所分析，第一季證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加81.58％，另外，今年第一季加權股價指數為上漲趨勢，去年同期為下跌趨勢，使自營業務淨利較去年同期成長182.29億元，承銷業務淨利亦較去年同期成長33.44億元，全體證券商稅後淨利268.51億元，較去年同期成長了314.49億元。

(工商 )