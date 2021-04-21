隨著疫苗施打上軌道，高頻指標顯現經濟活動持續恢復，全球PMI與消費、亞洲出口、美國中小企業狀況都持續在高檔或漸入佳境，帶動全球股市緩步盤堅。整體來看，財政刺激的支持、貨幣政策短期沒有改變，意味者資金動能仍在，大方向來看若基本面沒有負面意外，料全球股市仍沿著經濟復甦的軌道往上走，其中，成長力道相對強勁的科技股仍將是領頭羊。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，在類股表現上，看好半導體及電動車後市走勢，在半導體方面，需求平穩向上的的有利因素包括MCU長線受惠於內含價值提升；美光法說暗示記憶體市場已逐漸轉為供不應求；ARM生態系進入拐點；車市產量受影響，料下半年才有機會恢復，但各廠對EV投資更積極。

在電動車方面，利多題材包括政策強力驅動，基建計畫中1,740億美元用於電動車發展，包括50萬個新增充電站；規模經濟，生產效率與成本朝有利方向變化；產業領導者投資積極、技術發展快速等。

(工商 )