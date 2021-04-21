台灣產險21日和台灣房屋合作推出國內第一個不動產經紀人責任險承保台灣房屋直營店不動產經紀人的疏失責任，每一案理賠上限3百萬元，保險期間上限是3億元。

房地產交易熱，但是糾紛也跟著增多，台灣產險和台灣房屋21日首推出「不動產經紀專業責任險」。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，市場常見的不動產爭議包括漏水、海砂屋、壁癌等「屋況瑕疵」，若刻意隱瞞，可以透過訴訟求償，如屬人為疏失，不但需要經過長久的協商和解，可能都得不到滿意的結果。

在台灣房屋投保台灣產險「不動產經紀專業責任險」之後，未來若因台灣房屋直營店旗下不動產經紀人員的疏失，導致消費者產生交易損失，即可以獲得保險理賠。

台灣產物總經理陳昭鋒表示，「不動產經紀專業責任險」可以保障消費者委託房仲業執行業務過程，包括買賣租賃，因過失、錯誤或疏漏或違反執行業務上應盡義務，導至買賣雙方有損失即依法應負賠償責任。

台灣產險表示，該責任險理賠上限是保險期間共3億元，每個案上限是3百萬元。

(工商 )