NCC於21日公布2020年國內4G量測報告結果，下載速率提升至119Mbps，比2019年的108.33Mbps提升了9.84%，各縣市移動量測的平均下載速率52.87~77.89Mbps，都比2019年明顯提高。

但行動寬頻的消費者使用行為正在改變，以前追劇需要下載速率提升，但自媒體及網紅自拍、無人機即時上傳特定地點的空拍影像，都要用到上鏈頻寬，使得國內整體uplink(上傳)頻寬首度出現吃緊現象。

NCC副主委兼發言人翁柏宗強調，5G建設並沒有造成4G速度變慢，電信業者大幅使用2CA及5CA(2~5個載波聚合)提升行動下載速度，惟自媒體及網紅影片上傳至Youtube已造成uplink上傳流量激增，成為目前所有電信業者全力解決的議題。

另外，去年六月之前新冠肺炎疫情爆發，帶動居家及遠距辦公，使得整體固網話務量大幅提升，發放振興三倍券亦爆發新一波消費加上國內旅遊熱潮，行動寬頻話務量亦明顯提升30~35%。

(工商 )