總經費1,445.58億元的高雄捷運黃線，21日通過行政院環境保護署專案小組第2次的初審，後續將提環評大會審議，這條長度約22.91公里的捷運黃線，目前仍以2022年動工，2028年底完工通車，做為目標。

行政院環境保護署21日召開「高雄都會區大眾捷運系統黃線」環境影響說明書專案小組第2次初審會議，高雄市政府由副秘書長王啟川率領捷運工程局、環境保護局、交通局、以及工務局參加。

王啟川21日表示，此次會議主要針對2021年3月3日前次環評小組初審會議所提意見，再次審查，包括液化潛勢區對鄰損的預防、施工與營運期間的噪音、濕地及公園周邊的生態保育、曹公新圳水質的改善、以及土方運送路線與交通影響的改線建議等議題，最後由與會委員建議審核修正通過。

高雄捷運局長吳義隆表示，捷運黃線規劃路線長度22.91公里，共計23座車站，包括鳥松機廠（原鳥松第三公墓）、連接機廠的高架車站1座及22座地下車站，除Y2車站到Y1車站採高架外，其餘全線地下化，總經費1445.58億元。

吳義隆指出，捷運黃線綜合規劃作業2019年6月正式啟動，綜合規劃報告書已於2020年3月31日提報交通部審議，2021年2月19日交通部鐵道局已完成初審，刻報請交通部召開學者專家委員會審議。

他表示，捷運黃線前經行政院核列為前瞻基礎建設--軌道建設計畫，係接續高雄捷運紅線、橘線之後的第三條地下捷運系統，與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵，各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處。

此外，黃線路線可連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖地區，以及三民、鳳山、鳥松、新興、苓雅及前鎮等6個行政區、人口共約116萬人，將提供都會核心區間之便，捷密集大眾運輸服務，提昇整體軌道運輸效益。

(工商 )