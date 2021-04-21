64歲資深藝人澎恰恰去年8月開記者會宣布破產，坦言因拍電影欠下高達2.4億的債務，為了早日還清，幾乎任何工作來者不拒，卻在春節期間累倒送醫治療，令粉絲擔憂不已。不過澎恰恰人緣極佳，台語女歌手吳申梅19日出席記者會時，表示自己願意幫澎恰恰還債。

吳申梅19日舉辦《天燈》發片記者會，找來恩師澎恰恰主持記者會，兩人結識的起點，源自於她念國中時參加《21世紀新人歌唱排行榜》比賽，出道後澎恰恰不藏私教授舞台、演藝領域的技巧，吳申梅備感窩心，「真的很感恩。」同時曝光私底下都叫澎恰恰「澎爸」，「之前是澎爸請我吃飯，現在換我請澎爸吃飯」，眼看視為父親的澎恰恰一夕之間破產，揹負2.4億的巨債，吳申梅時不時都會傳訊息加油打氣，安慰澎恰恰「一定可以把事情解決」表示如果澎恰恰開口向她借錢，肯定二話不說出手相挺，「但他不會這樣，因為我是他的晚輩。」

澎恰恰欠2.4億的債務傳出後，不少演藝圈星友都雪中送炭，綜藝天王吳宗憲看中澎恰恰的高人氣，邀他加入直銷電商，信心喊出「3年賺2億」的理想目標，業務執行長王世均也協助規劃新的代言工作，樂觀地表示：「2.4億真的不多，2、3年內還完不是誇大的事。」讓外界誤以為債務短時間有解，對此澎恰恰10日深夜特地PO出聲明，「還債的日子是艱難的，但不是要引起同情或可憐，負債造成的原因不需說明，因為是自己笨。」

澎恰恰半年以來一直努力賺錢還債，幾乎來者不拒，3月受到男星小彬彬的邀請，加入演藝學員的培訓工程，「這項事情很容易引起爭議，所以在做事的過程中要非常謹慎，不斂財、不誤人子弟是我所堅持的，房產的部分我不但外行，也完全沒參與」他強調如果有人認為受騙應該要尋求法律途徑伸張正義，而不是在網路上攻擊他，因為他不是代言人，糾紛跟自己無關；最後透露債務金額仍大，自己絕對會努力還錢，再次感謝債權人的體諒。

(中時新聞網)