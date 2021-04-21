國際知名運動品牌鞋類供應商志強-KY(6768)4月22日以每股49元掛牌上市，董事長陳維家指出，目前手上訂單已看到6月，正在洽談7、8月的訂單當中，預期今年下半年業績將優於上半年，全年度營運將比去年來得好。

志強-KY上市承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格達96元，競拍得標加權平均價格73.30元，約為競拍底價42.61元的1.72倍；此外，公開申購價為49元，總計吸引超過18萬人參與申購，申購過程中凍結逾92億元資金且中籤率僅2.81%。

志強-KY是足球鞋製造領導廠商，目前全球市占率約21%，公司指出，足球鞋和一般籃球鞋不同，足球員在球場上奔跑，賽事無論下雨或是下雪都不會停止，因此對於防水、防雪等需求十分嚴格，才能保障球員的安全，一般來說，一雙足球的壽命約在4~6個月就一定需要汰換。

志強指出，公司透過發展TPU(Thermoplastic polyurethanes，熱塑性聚氨酯)大底直接射出技術（Direct Injection，以下簡稱DI），提高製鞋成品的高強度拉力及高黏著力等品質，這對足球鞋來說是一個大大加分的利器，也提高產品的競爭力，同時透過DI簡化生產流程，達到節省電能減碳，節省化學品用量，以及節省製程所需人力，未來整體營運將持續推升。

2020年受到新冠肺炎疫情影響，在經營團隊努力之下，志強-KY全年度營收為135.15億元，稅後淨利為4.09億元，EPS為2.35元，志強-KY作為Adidas、Nike、Decathlon及Puma等國際知名品牌之鞋類供應商，未來伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀，且隨著東京奧運效益加上2022年足球世界盃，志強-KY之營收及獲利可望有更好的表現。

(時報資訊)