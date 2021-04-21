在前一日出現今年以來最大拋售之後，歐股周三早盤彈升；對企業強勁財報的樂觀信心，壓制了歐洲數個國家病例數急增的擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤上漲2.50點或0.58%，為436.30點。此前連日上漲，導致周二的獲利回吐。

德國DAX指數上漲0.2%；法國CAC指數漲0.5%；英國FTSE指數漲0.4%。

科技股上漲近2%，表現最為強勁。半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)大漲5.4%，該公司上調全年銷售預期，為成長30%，並指出全球運算晶片短缺，帶動對設備的需求。

半導體設備競爭廠商ASM國際上漲4.2%；該公司預期第二季訂單的揚升。

全球第二大啤酒商海尼根上漲4.2%。海尼根報出優於預期的季度銷售。

義大利足球隊Juventus跌10%。歐洲足球超級聯賽的分裂，因英國六支足球隊的脫離而更為加劇嚴重。

(時報資訊)