電動車及5G等新興應用激增，且全球新冠肺炎疫情未解，日電貿(3090)今年營運可望逐季成長！日電貿總經理于耀國表示，雖然市場有些重複下單的雜音，但訂單能見度還不錯，客戶下單天數都較長，多數產品都有漲價，只是漲價幅度沒有以前多，審慎樂觀看待今年。

日電貿今天下午應券商邀請舉行法說會，日電貿早期代理產品以鋁質電解電容及固態電容為主，主要代理日本大廠佳美工(Nippon Chemicon)產品，為擴大產品線，日電貿在2013年併購MLCC及半導體代理商力垣，成為三星電機MLCC代理商，產品亦從過去精品店逐漸邁向被動元件及IC元件百貨公司，公司也是被國巨(2327)收購的基美(KEMET)代理商，目前是國內最大被動元件代理商。

日電貿表示，全球加速施打新冠肺炎疫苗，IMF預估，今年全球經濟成長率約6%，且美國推動包括：新能源(風力發電、電動車及乾淨能源)、鐵路/高速公路/機場)等2兆基礎建設，加上5G基礎建設腳步可望在新冠肺炎疫情過後加快，搭配車用電子及東京奧運等新需求，尤其是車用電子部分，由於車用電子用量大，且高信賴度要求非常佔產能，可望帶動大量被動元件用量，今年及明年看起來不會差。

就終端應用來看，于耀國表示，目前消費性產品及車用MLCC比較緊，板卡部分亦有急單需求，交貨比較辛苦，鋁電容部分，由於大陸環保要求，鋁箔成本增加貨源較缺，加上氮化鎵快充及節能要求帶動電源相關產品需求激增，鋁電容交期從過去8週拉長至16到20週，車用相關電阻供給也吃緊，整體來看，雖然市場有一些重複下單雜音，但客戶下單天數較長，訂單能見度還不錯，庫存也從平常的2個月降至1.2個月~1.3個月。

日電貿第1季合併營收為27.75億元，年成長34.45%，于耀國表示，現在最大的變數在客戶IC元件有長短料問題可能影響拉貨，今年看起來蠻樂觀，營收及獲利都不會差。

(時報資訊)