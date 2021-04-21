連鎖餐飲集團王品(2727)營運展望轉佳，配合股東會紀念品加碼，激勵近日股價持續走高。今（21）日開高後雖一度下跌1.26％，但在買盤敲進下翻紅走揚。終場上漲2.77％、收於最高點204.5元，站回200元關卡、創2017年6月初以來3年10個月高點。

王品2020年上半年營運雖受疫情明顯衝擊，但隨著疫情趨緩及體質調整效益顯現，帶動下半年台灣動能強彈、中國大陸顯著好轉。展望2021年，集團定調「超越顛峰、重返榮耀」，力拚透過既有品牌展店優化及推出新品牌，達成營收成長15％、淨利率達10％目標。

王品2021年首季自結合併營收47.08億元，季增8.99％、年增達59.1％，改寫歷史新高。其中，台灣事業群30.96億元，季增達10.71％、年增達29.76％。中國大陸事業群16.11億元，季增5.83％、年增達1.81倍。

展望今年，王品鎖定火鍋及燒肉業態，預計於兩岸推出5個新品牌。其中台灣已開出鎖定年輕族群的燒肉吃到飽品牌「肉次方」，中國大陸則已推出「和牛涮」及「西川霸牛」2個新品牌。

同時，王品在台灣加快其他地區展店腳步，規畫在台新展40家店、將總店數推升至330家，並重新調整「西堤」及「夏慕尼」市場定位及商模。子公司萬鮮3月亦將「石二鍋」的「檸檬冬瓜冰沙」商品化於全聯門市銷售，穩定發展第二成長曲線。

而王品2020年股東會紀念品祭出2200元餐券，且零股股東亦可領取，成為投資者焦點話題。集團針對2021年股東會紀念品加碼推出包括三重好禮、價值2516元的「王品股東大禮包」，依目前股東人數估算，發出的紀念品價值超過7300萬元。

王品說明，所有股東皆可領取紀念品，但持股未滿1張（1000股）的零股股東，需親自出席股東會或參加電子投票後才能領取。今年股東會將在6月29日舉行，可獲得領取資格的最終交易日為4月27日。

投顧法人認為，王品在同店營收成長復甦、恢復展店、關閉表現落後門市等3大動能帶動下，有助推升今年營益率續揚，可望與每股盈餘（EPS）同步挑戰近6年高點，且未來仍有潛在調升空間，但須留意展店計畫進展及疫情變數。

(時報資訊)