微軟宣布於全球正式推出虛擬資料中心體驗網站，用沉浸式數位導覽，對外公開微軟資料中心基礎設施、環保供電能源、資安防護軟硬體及前瞻的伺服器和模組化資料中心，進一步推動雲端概念普及，同時鼓勵各大產業創新。微軟現已於全球建設200多個資料中心，其營運和規劃中的資料中心覆蓋全球34個國家與地區，今年可望再新增至少10處，並逐步朝每年建造50到100個新資料中心的目標邁進。而過去一年，微軟在亞洲的足跡，更從7個市場擴展到11個市場，包含了台灣和馬來西亞、印尼、紐西蘭，透過加速布局，微軟也將全力協助亞洲疫後經濟成長。

2020年，微軟宣布將設立全台首座、全球第66座Azure資料中心區域，以前瞻技術力助加速推動台灣各大產業數位轉型與創新。而根據IDC研究顯示，到了2024年，微軟生態系（包含微軟本身、微軟產業夥伴與客戶）更將於台、馬、印三大區域共創造210億美元以上經濟價值，及100,000個工作機會，顯示微軟資料中心區域將成為未來數位轉型或創新的發展基石。

就供電而言，資料中心設有備用電源線和發電機以因應跳電或斷電情況。目前微軟多數備用發電機皆以柴油供電，未來預計轉換為低碳燃料、電池或氫燃料電池。微軟致力於2025年前將所有資料中心和營運項目的供電來源轉為100% 可再生能源；為達此目標，微軟已投資風力渦輪和太陽能板等設備。

資料中心倚靠冷卻系統來防止伺服器過熱造成故障；現有的微軟資料中心多由室外空氣協助冷卻，少數情況下也會以水進行。不過微軟正全力朝液體冷卻等無水的技術邁進，承諾十年內為地球創造比其耗量更多的水資源。

(時報資訊)