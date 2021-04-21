珍愛藻礁、反萊豬等四大公投案，預計將在8月28日進行投票，未來公投論述勢必成為朝野攻防焦點。據悉，民眾黨內部已擬定公投案立場，將主張「兩好兩壞」，珍愛藻礁及反萊豬兩案投同意票，另兩案重啟核四、公投綁大選則投下反對票。對此，民眾黨發言人張清俊並未否認，僅表示明天將會舉行記者會對外說明。

民眾黨上周六舉辦臨時黨代表大會暨共識營，據傳黨代表對於四大公投議題立場有提問、意見交換，祕書長謝立功今表示，當天初步凝聚黨中央跟地方共識，今天黨政會議亦對四大公投的立場定調，預計明天立法院黨團將舉行記者會，逐一說明民眾黨對四大公投案的論述。

對於共識營成果，謝立功說，配合黨綱研議，特別邀請前台北縣長尤清專題演講，尤清肯定民眾黨創黨以來，不論問政風格、問政表現等，都具體反映人民需求與期待，期待民眾黨未來成為第二大黨，甚至成為執政黨。

(中時 )