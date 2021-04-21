民進黨今中常會通過「黨員加入本黨連續滿二年是否改為一年，使具選舉權、被選舉權事宜」討論案，以選舉日為基準，黨員只要入黨滿1年，明年即具有黨主席等黨職選舉權與被選舉權，因此牽動派系黨內權力分佈；已有派系超前部署，有中常委透露，某些派系這一兩個月已有四、五千人入黨。

由於黨職改選牽涉黨內派系權力分佈，今天此案通過後，預料各派系將提前佈局2022黨職選舉。

今中常會研議「黨員加入本黨連續滿二年是否改為一年，始具選舉權、被選舉權相關事宜」，通過修改相關配套辦法，包括：【黨職人員選舉辦法】第九條第一項、【全國黨員大會代表選舉辦法】第三條第二項、【黨員入黨辦法】第六條、【民主進步黨入黨填表須知與審查作業要點】第三條，並增列【黨員常年黨費收繳辦法】第四條之一。

民進黨發言人周江杰表示，為使民進黨永續穩健發展，鼓勵年輕黨員及新入黨員儘速參與黨務運作，強化黨與年輕世代的連結，因此通過修正現行【黨職人員選舉辦法】第九條第一項及【全國黨員大會代表選舉辦法】第三條第二項，放寬選舉權、被選舉權之入黨期限，由入黨連續滿二年改為一年。

周江杰說，原線上入黨申請者如無介紹人，得由複審小組逕行審查，但紙本申請時，應有一介紹人簽名始能受理。為使紙本申請入黨與線上申請入黨規則相符，通過修改【黨員入黨辦法】第六條、【民主進步黨入黨填表須知與審查作業要點】第三條，入黨申請介紹人部分條文修正為【得由本黨黨員一人之介紹】；【黨員常年黨費收繳辦法】第四條之一，則是增列線上申請入黨者之該年度補單狀況，落實「黨員黨費自繳」。

(中時 )