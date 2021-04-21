藝人小禎（胡盈禎）與整形名醫李進良2019年離婚，恢復單身後被拍到約會「壁紙小開」丁春霆，不過卻傳出考量女兒Emma的感受，導致這段戀情最後不了了之，對此她在臉書做出回應：「算了⋯這生態已病態」，言語中透露著些與無奈。

小禎被爆與「壁紙小開」丁春霆交往1年多，感情穩定的兩人卻協議分手，根據《鏡週刊》報導，圈內好友透露小禎考量女兒Emma的感受，擔憂正值叛逆期的她，因此影響課業，此外也不想耽誤丁春霆，決定等女兒成年再談戀愛，對此，小禎在臉書發文反諷：「誰說台灣沒有好的編劇？都在週刊裡啊」，表示每次看到自己的新聞報導時，都有種不熟悉的感覺，彷彿是在看別人的故事。

誰說台灣沒有好的編劇？都在週刊裡啊🤣🤣🤣🤣算了⋯這生態已病態，常常看到自己的新聞都怎麼感覺在看別人的故事？好不熟悉的內容 不要再浪費社會資源了各位！because no one... 由胡小禎發佈於 2021年4月20日 星期二

對於媒體生態亂象，小禎也有口難言表示：「算了⋯這生態已病態，不要再浪費社會資源了，各位！because no one cares」，似乎已經不在意遭到子虛烏有的報導，對此，網友也紛紛留言：「翻白眼翻到後腦勺了，對吧」、「台灣現在就是媒體和名嘴當道，不做功課，瞎寫一堆，看了會小腦萎縮」、「因為老闆說要交稿了，要趕快生一篇」、「千萬不要被報導影響心情啊」。

最後，小禎也高EQ表示：「祝福大家有個美好的一天。」，更不忘提醒蕭煌奇上的節目是《創意油管》不是《Carry吧玩家們》，接著再三強調：「編劇功課要做足不要偷懶歐。」

(中時新聞網)