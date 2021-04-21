以43歲劉姓男子為首的詐騙集團，以隨機撥打電話方式，向民眾鼓吹投資未上市股票，佯稱股票即將上市上櫃、獲利數倍、公司營收成長幅度驚人等，取得被害人信任後互加Line好友，將其收購成本為每股20至30元不等的數家未上市股票，以每股120至130元賣給被害人，總計販售逾300張股票，令被害人損失3000多萬元，刑事局偵查第九大隊蒐證偵辦後，將劉嫌等10人逮捕送辦。

警方調查，劉嫌以每月4至5萬元雇用多名員工擔任話務員，隨機打電話鼓吹民眾購買未上市科技或生技公司股票，待被害人驚覺受騙或察覺有異時，便封鎖被害人斷絕聯繫。警方清查，共有13人被害，損失金額高達3000餘萬元，其中，一名退休男子兩個月被騙600多萬元最高，刑事局遂報請桃園地檢署指揮偵辦。

警方經數月蒐證偵辦後，將劉姓主嫌等10人拘提到案，查扣犯罪所得127萬6000餘元、多家未上市公司股票、教戰手冊、銀行存摺、提款卡、大麻、毒咖啡包等贓證物。全案訊後，依詐欺、證券交易法、洗錢及毒品等罪嫌移送法辦。

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(中時 )