高雄銀行為積極推廣青年創業貸款業務、提供有意加盟連鎖企業加盟業者資金需求管道，於「2021台灣連鎖加盟創業大展-高雄展」擺設攤位，此展覽為高雄指標性連鎖加盟年度盛事，每年超過百家廠商參展，展覽檔期為4月16日至4月19日，為期4天的展覽，高銀更是派出近百名人力於現場提供金融諮詢服務及解說，顯見高銀對於青創事業之重視。

高銀配合政府政策辦理「青年創業及啟動金貸款」業務，自2020年11月開辦至今，已成功貸放近千戶，對於有意加盟創業的新創青年，包含準備金及開辦費用、周轉金及資本性支出，高銀最高可提供1,800萬元的貸款金額；申貸金額在100萬元以下的案件，除了辦理手續簡便外，若是以負責人名義申貸更可不須額外提供保證人，免除了向親友開口作保的窘境，且同時由經濟部提供最長5年的全額利息補貼，是創業起步的一大利多。

另外，高雄市政府青年局配合青年政策，端出牛肉利多加碼補貼，凡是申辦「青年創業及啟動金貸款」，設籍高雄市者，貸款金額逾100萬元，由高雄市政府青年局加碼最高貸款金額200萬元的利息補貼，大幅減輕了融資負擔是青創業者的一大福音。

近年來創業人群趨向年輕化，年輕人具創業精神，有熱忱和衝勁，但在事業起步階段的資金取得不易，而投資年輕人就是投資未來，由高雄銀行提供青年創業所需資金、政府給予利息補貼，降低融資成本，提供實質幫助，營造友善創業環境，讓有志青年創業圓夢，創造就業機會，帶動高雄經濟活絡，高銀董事長董瑞斌更於4月17親臨展場關心新創、青創業者之需求，並且親自向現場青年詳細解說，獲得現場參展及加盟業者的熱烈迴響。

(工商 )