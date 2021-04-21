內需爆棚，餐飲業業績看漲，餐飲龍頭股價王品今日股價衝破200元，收在204元的近4年新高。看好母親節商機，王品大動作動員集團旗下其他品牌也祭出各式有感優惠，讓大家除了送禮外，也能體貼媽媽、過節不開伙，吃美食表達感謝，期待這波「免煮」聚餐商機提前為集團創造更高的營業利益，力拚股東會前上演慶祝行情。

以日式創意料理轉型為主打刺身料理的「藝奇日本料理岩板燒」，去年 (2020年) 底品牌再升級，推出980元「極上套餐」採用日本頂級A5黑毛和牛、以高溫火山岩直火炙燒，搭配1.3公分厚切生魚片，用新鮮食材、自然烹調讓您體驗舌尖上的偽出國。母親節推出【媽媽獨享】4／26日起-5／31日到店用餐、拍照打卡上傳 ＃母親節就是要吃藝奇，即可享媽媽單客套餐8折優惠(限平日)；若消費980元套餐可獲「抽獎券」一張(平假日適用)，就有機會抽萬元好禮。

西堤牛排明星商品「原塊牛排」經過高溫烘烤、鮮嫩多汁，為了讓全家在歡聚的日子裡都能吃到最鮮嫩的美味，即日起只要＋$99元即可升級份量10盎司的「重磅」原塊牛排，讓全家人滿足升級！即日起至5／14日(限平日)，只要媽媽到店用餐，拍照上傳至個人FB或IG打卡，出示頁面即可獨享乙客套餐最低8折優惠。

王品集團日料品牌選擇多元、價格帶完整，除「藝奇日本料理」外，尚有和風洋食「陶板屋」、豬排料理「品田牧場」、日式定食「町食就是定食」全台60家店，皆推出誠意十足的優惠，喜歡日料的媽媽絕對不能錯過。

日式燒肉品牌原燒4月歡慶品牌成立17周年，適逢母親節前夕，全台門市推出超重量級優惠，即日起至5／9日，只要身分證字號中有1或7，中1碼數字者並於門市消費滿2,000元，即可獲得「薄切極品和牛」一份，荷包、面子都兼顧。

(中時 )