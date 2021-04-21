NCC副主委翁柏宗在前年6月接到詐騙電話，被電話另頭的「假檢警」利用不斷轉接的老手法，唬得一愣一愣，竟然乖乖按照歹徒指示面交358萬元，隨後才驚覺受騙，報案尋求協助，警方不久後逮獲犯嫌，高雄地院依冒用公務員名義詐欺取財罪及偽造文書罪判處集團成員1年6個月至2年不等有期徒刑，可上訴。

據了解，翁柏宗當時接獲假冒中華電信人員來電，告知積欠電話費用，但翁並沒有申辦門號，對方立即轉變說法，稱翁的身分遭冒用申請電信門號及銀行帳戶，並將電話轉接至假冒的警察單位，利用各種詐騙說詞，誘騙翁涉及刑案需配合檢警調偵辦，後續又接獲假冒特偵組張姓檢察官表明要監管凍結帳戶，指使被害人提領新台幣358萬元後，在住家附近面交付現。

歹徒為避免警方追查，前來取錢的游姓車手，先將翁柏宗裝有現金的購物袋放在新興區八德一路和開封路口的防火巷內，緊接著由另名陳姓共犯駕車，搭載徐姓嫌犯取走購物袋，隨後前往五福二路享溫馨KTV附近將錢交給陳姓主嫌，相關涉案人員事後被警方逮捕，高雄地院日前依冒用公務員名義詐欺取財罪及偽造文書罪判處集團成員1年6個月至2年不等有期徒刑，全案仍可上訴。

(中時 )