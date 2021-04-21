人妻被暖男幫助，內心感動萬分魚是上網發文感謝對方，沒想到還疑似釣出本尊回應。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

這帥哥又帥又暖，實在萬分感謝！一名人妻分享，日前背著孩子到好市多採購，正當她走到製冰機前，發現無法彎腰便打算離開，沒想到前面帥哥見狀，追上自己，將手上的冰塊遞給她，讓她內心暖到不行，「當媽媽抱著、揹著、推著小孩各種行動不便，很多時候都是被插隊的份」，貼文發出後更吸引2萬人按讚，還疑似釣出帥哥本人回應，讓底下網友嗨爆。

人妻在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說上發文，表示18日背著小孩到高雄的好市多採買，剛走到製冰機前，看到前面的帥哥彎著身子在剷冰塊，這時她就心想，自己背著嬰兒，應該沒辦法彎下腰剷冰塊，於是打消念頭準備轉身離開。

沒想到上一位剛剷完冰塊的帥哥，轉身看到她，便拿著手上的冰塊遞給她，「一包夠嗎？」她接過這包充滿「溫度」的冰塊，暖心帥哥又再接著問，「還是這包再給妳？」讓原PO感激不已，直說對方又帥又暖，心中滿是感激，更說平時背著、抱著、推著小孩行動上會有各種不便，在外很多時後只有被插隊的份，很少能夠遇到這樣的好心人，「實在萬分感謝」。

人妻發出感謝文後，疑似釣出該明暖心帥哥回應。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

暖心文發出後，吸引2萬多名網友按讚，「好溫馨的一樓，一早看到這文，微感動」、「好心人還是很多，推一個」、「明明手上拿的是冰塊，心卻暖暖的」、「這種帥才是真的帥」、「當媽媽帶著孩子出門，遇上好心人真的都會超級感動」，此外，還疑似釣出本尊回應，「不用客氣XD」，讓不少網友在底下留言，「帥哥無誤（蓋章）」、「推一個，被暖到」。

(中時新聞網)