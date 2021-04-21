為破除公務員「圖利」與「便民」迷思，讓公務員勇於任事，總統府國策顧問秦嘉鴻與法務部廉政署在全台舉辦9場大型座談會，與廠商溝通交流；秦嘉鴻21日說，公務員可向政風人員溝通，不要怕踩法律紅線，強調公務員應抱持過去「多做多錯，少做少錯，不做不錯」心態，希望轉變成「多做多對，少做少對，不做不對」，才能接地氣，讓政府及企業雙贏。

法務部長蔡清祥說，這9場座談會影響深遠，讓我國的清廉指數從世界第65名排名提升到第28名。另廉政署長鄭銘謙說，公務員應做廠商的後盾，若擔心犯犯圖利罪，廠商與民間的生產力、競爭力恐無法提升。

廉政署表示，「破除圖利與便民迷思」座談系列活動，自2019年6月至今年1月間，共舉辦9場次活動，參與人數包含公部門代表1142人、廠商代表1331人合計2473人，座談會透過跨部會、跨縣市合作及全國專案性宣導，不僅讓產業界體會政府所作的努力外，也傳達政府行政透明與簡政便民的理念及企業誠信經營的重要性。

(中時 )