國民黨中常會下午邀請環境品質文教基金會董事長謝英士，就「氣候變遷與民主、尋找新的政治共同體」專題演講。（趙婉淳攝）

明天是世界地球日，環保與氣候變遷議題引發熱議。國民黨中常會今天下午邀請環境品質文教基金會董事長謝英士專題演講，他提醒準備執政的國民黨，應勇敢提出國民黨的能源政策，黨主席江啟臣聽聞後說，智庫將於5月28日舉辦第三場2030願景台灣論壇，聚焦在環境、氣候變遷等議題。

美國總統拜登將在世界地球日邀請包含大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭等全球領袖參加「氣候領袖峰會」，以視訊方式討論如何減少碳排放，而蔡英文總統明天也將在總統府接見環保團體，預料「三接外推」方案將是討論重點。

國民黨中常會下午邀請環境品質文教基金會董事長謝英士，就「氣候變遷與民主、尋找新的政治共同體」專題演講，謝直言，民進黨執政後，公民團體的聲音日漸微弱，環保署長變得無聲，未來環境議題也逐漸消失，同時提醒國民黨，應提出能源配比的具體政策，及攸關減碳目標的「國家預期自主貢獻（NDC）」。

隨後，黨主席江啟臣表示，氣候變遷議題複雜，台灣正面臨缺水、極端氣候問題，現在不只要面對還要提出短中長期配套解方，去年總統大選白皮書有提及相關政策，但隨著環境改變須不斷更新，因此去年全代會他提出「2030願景台灣」。

江啟臣預告智庫將在5月28日舉辦第三場「2030願景台灣」論壇，屆時將聚焦環境、氣候變遷等議題，現今環境與經濟要相互結合，應從此思維延伸出政策與配套。與會的中常委呂學樟建議應把國民黨對氣候變遷的立場，直接放入黨綱，增加推動著力點。

(中時 )