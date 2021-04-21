身為車主都知道，無論牌照稅、燃料費或違規罰單等，通通逃不過法眼，因為只要透過停車場、路邊停車收費系統等設施，欠費車輛通通無所遁形。可法律終究不外乎人情，日前積欠11 多萬元公法債務的呂姓車主，就因停放車輛曝光了行蹤，但由於其經濟困頓，從早到晚與老母靠賣水果維生，所以苦苦哀求後，士林分署從上到下同仁決定一起共獻愛心，除了用新台幣幫助呂姓車主家的水果一次下架，還給予他寬緩分期繳納各項欠款，讓呂姓車主再也不用擔心車輛遭查扣，讓人看見台灣執法溫暖的人性光輝。

據法務部士林分署官站指出，滯納牌照稅、健保費，同時未繳違規擺攤罰鍰，金額合計約11萬元的呂姓車主，日前本因停車洩漏行蹤，遭執行人員查扣車輛，可有鑑於他生活困難，學歷不彰難以求職，外籍配偶也無法工作，只能與70多歲年邁母親共同販賣水果維生，天天清晨3、4時就出門批發水果赴市場擺攤，下午又開著車賣水果到晚上10時多，睡眠嚴重不足，加上呂姓車主從早操到晚的10多年中古車，還是貸款買來的，車貸至今都尚未付清，若車子遭查封，等於連求生求財的工具都沒有，執行人員因此於心不忍，當下便向長官陳報尋求協助，並廣邀同事共獻愛心，買爆呂姓車主家的水果，並給予寬緩分期繳納，讓他再也不用怕車子被查扣，能持續經營水果生意。

士林分署總動員做愛心，買爆弱勢車主家的水果。（圖／士林分署提供）

面對此佳話，士林分署莊分署長也表示「士林分署除努力辦理行政執行業務實現公義外，亦不遺餘力關懷各個弱勢義務人，以行動落實行政執行署『公義與關懷』之施政理念，彰顯政府機關為民服務之核心價值」，並呼籲民眾，若同樣因經濟困難無法一次清償公法債務，可檢具相關證明文件向士林分署申辦分期繳納。

(中時新聞網)