台中世界蘭展已完成布展，24日起以數位型態呈現台灣蘭花之美。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市政府原計畫去年上半年舉辦「第23屆世界蘭花會議暨展覽」，受新冠肺炎疫情影響延辦，今年改採線上展覽，23日將舉行「世界蘭展、花漾台中2021 Virtual WOC Taichung」開幕儀式，以數位型態呈現，突破時間與地域的框架，讓民眾身歷其境感受百花齊放之美。

世界蘭花會議暨蘭展為全世界三大蘭展之一，每3年舉辦1次。台灣自2005年起爭取，於2014年南非世界蘭花會議取得2020年主辦權，卻因新冠疫情延後。台中市府去年底重啟籌辦，經評估疫情風險，決定4月23日在台中花博外埔園區開幕，以「數位展覽」型態呈現。

台中世界蘭展導入最新的「5G雲端虛擬實境XR線上展會互動平台」技術，進行3D Matterport全空間掃描拍攝建模，將展覽全貌完整呈現。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中世界蘭展結合台灣科技的軟實力，建構百花齊放的虛擬空間。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

農業局表示，此次展覽因疫情影響，僅提供部份專業人員、產業團體、及農業與景觀設計系所等相關人士，可進入交流競賽，未全面開放國人及國外專家學者共同欣賞。對此，市府與農委會農糧署將此次實體展覽結合台灣科技的軟實力，建構百花齊放的虛擬空間。

農業局說明，此次展覽導入最新的「5G雲端虛擬實境XR線上展會互動平台」技術，進行3D Matterport全空間掃描拍攝建模，將展覽全貌完整呈現。一般民眾雖無法親自到場，仍能於雲端線上獲得8K高畫質的觀賞體驗，享受蘭花視覺盛宴，增加參觀豐富及趣味性。

台中世界蘭展結合台灣科技的軟實力，建構百花齊放的虛擬空間。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

農業局指出，為擴大整體效益，後續將有效利用館內花材，布置於各交通節點及政府機關等處，以「移動蘭展」的型態，期盼台灣蘭花之美能以數位方式呈現世人面前，讓更多國人皆能親近，感受蘭花之美。

(中時 )