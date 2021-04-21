NCC副主委兼發言人翁柏宗21日表示，台灣大哥大5G網路達到人口覆蓋50％、確實因為該公司向NCC申請辦理電波人口涵蓋率50％檢驗，已率先通過NCC的認證，截至第三季底，台灣大的5G基地台執照數差不多4,560台左右。

至於其它電信業者，翁柏宗說，中華電信及遠傳電信的5G基站建設應該也都已達到50％的人口覆蓋，只是兩家公司還沒有向NCC申請電波人口涵蓋率50％的檢測查驗，兩家公司確切的基地台建設台數，因牽涉各家營業秘密，不方便說明。

遠傳21日表示，遠傳5G建設穩紮穩打，堅持全力發揮5G高速特性，提供用戶兼具網速、涵蓋率的優質網路，自去年5G開台至今，一路稱霸兩大國際行動網路調查權威Speedtest、Opensignal認證「遠傳5G網速」全台第一。

遠傳強調，目前全台已建置6,000站5G基地台、涵蓋率近7成，六都涵蓋率超過8成、其中台北市涵蓋率更超過94％，目標年底5G涵蓋達全台達9成人口，並將提供5G NR CA服務，網速再升級，引領每位用戶都能享受全台第一、全球名列前矛的5G飆網。

(工商 )