第一銀行舉重隊好手陳玟卉4月20日在2020年亞洲舉重錦標賽突破個人紀錄，以抓舉100公斤、挺舉128公斤及總和228公斤，勇奪女子組64公斤量級3面金牌，除了個人的專注與努力外，陳玟卉在賽後特別感謝教練的指導，以及第一銀行的力挺，讓她能夠專注在訓練和比賽上，全心全意投入舉重運動。

國二開始接觸舉重的陳玟卉，一開始其實是田徑三鐵選手，但不喜歡跑步，就在教練連哄帶騙說服去舉重隊試試，相當可愛的她看到舉重訓練有冷氣吹，結束後又有東西吃，因此決定踏上舉重之路，並不斷勇奪佳績、為國爭光。

第一銀行長期支持臺灣體育運動發展，為支持舉重運動，自2019年起加碼贊助舉重選手訓練計畫，不但提供選手培訓營養金，同時安排國家級教練隨隊協助訓練，全力支持潛力選手投入訓練。第一銀行也鼓勵選手們能以這次陳玟卉在亞洲舉重錦標賽奪得金牌佳績為榜樣，持續專注朝目標邁進，在2021年東京奧運為自己和國家爭取最高榮耀。

第一銀行長期落實企業社會責任，秉持「取之於社會、用之於社會」的經營理念，除了贊助東京奧運舉重儲訓隊外，更以系統性及階段性的方式推動桌球運動，不但成立男子桌球隊、長期贊助中小學桌球隊發展外，還安排選手前往國外移地訓練及比賽，讓更多深具潛力的小選手們，獲得更完善的桌球訓練環境與資源；另外，第一銀行每年透過「第一銀行桌球錦標賽」，提供舞臺讓全國桌球好手們同場競技，同時連續多年舉辦「第一銀行桌球夏令營」，點燃國中小種子幼苗對桌球的熱忱，向下扎根並孕育未來閃亮的桌球新星。

第一銀行秉持「在地經營 在地關懷」的理念，每年均投入上千萬經費舉辦及贊助各類體育賽事，致力推廣運動風氣，2019年獲得「運動企業認證」殊榮外，2020年度再度蟬聯教育部體育署體育推手獎-「金質獎及長期贊助獎」肯定，對第一銀行長期推展運動給予最實質的掌聲。第一銀行期許發揮拋磚引玉效益，號召國內更多企業共同為體育發展盡一份心力，讓國內運動更為蓬勃，協助優秀選手可以在無後顧之憂的情況下，不斷「追求卓越、邁向第一」。

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