「阿B」鍾鎮濤當年陷人生低谷，不僅跟前妻章小蕙離婚，又因欠債2億港幣（約7億台幣）破產，但這段期間他結識了小他20歲的范姜素貞，女方不僅不離不棄，還相當有智慧的幫鍾鎮濤打理財務，最終扭轉破產局面，經濟狀況轉好。近日，鍾鎮濤突然發出長文放閃感謝愛妻，也首度披露兩人的感情故事。

范姜素貞最近受邀上湖南衛視節目《媽媽你真好看》，上週鍾鎮濤發出長文難得跟大眾介紹妻子，透露范姜素貞25歲時、剛從法國念書畢業回來時，遇到了破產的自己，「（她）在完全不求回報的情況下，全心全意留在我身邊，以一當十的姿態幫助我，除了生活細碎，工作上的大小安排，還照顧著我一對當時還是年幼的孩子」。

鍾鎮濤曬跟太太牽手背影照。（圖／翻攝自鍾鎮濤微博）

鍾鎮濤說，當年范姜素貞的年紀跟現在他大女兒鍾嘉晴的年紀差不多，都是20多歲最年輕貌美的年紀，身邊應該也不乏追求者，鍾鎮濤問：「為什麼就是要跟著我？我絕不相信『靚仔』能駕馭一切，哈哈哈！」拐彎誇自己應該不只長得帥，內心應該也有讓妻子著迷的部分。

鍾鎮濤分享跟愛妻戀愛故事。（圖／翻攝自鍾鎮濤微博）

2014年鍾鎮濤和范姜素貞在峇里島舉行浪漫婚禮，正式給妻子名分，更期許10年還能再辦一次慶祝派對，「請回同樣的一群好友，再去玩一次...真不知會是什麼情況！」近兩年因新冠肺炎疫情肆虐，全世界都亂了腳步，原本電視台是邀他和女兒上實境秀，開拍前夕臨時換邀請范姜素貞，讓鍾鎮濤頗為擔心，「范范在文藝界雖然已經很有經驗，但演出幕前卻完全是另外一回事，對她們來說是個很大的挑戰。經過各樣慎重考慮之後，我決定鼓勵她參加」，最後隔空為太太加油打氣。

見此，網友讚鍾鎮濤疼妻心切，留言說：「B哥能走過人生困境，范范真的功不可沒，她值得你珍惜」、「B哥好福氣！范范好眼光！幸福給我們看吧！」、「用真心換真心，真好」、「范范加油!B哥得妻如此，夫復何求!」。

(中時新聞網)