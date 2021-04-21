電聲元件大廠美律(2439)跨足健康醫療市場多年，看好該領域將成為美律長線另外一股新營運動能，美律總裁黃朝豐強調，美律看好健康醫療市場漸成形，將持續投入研發。

黃朝豐指出，聽力相關的醫療市場，不只是助聽器或輔聽器等產品，隨聽力保護意識逐漸普及，市場也陸續在聲學產品中置入聽力保護技術，美律自2013年就開始投入聽力健康產業的研發，能提供客戶豐富的技術能量。

黃朝豐認為，美律身為全球電聲領導品牌，在「傳遞美好聲音」的同時，更有義務成為全球聽力的保護者，推廣聽力保護的重要性，而這次「保護金耳朵」計畫，正是關懷社會中默默為大家帶來悠揚樂聲的交響樂團成員，因長期暴露在高分貝環境下，造成的慢性聽力耗損，透過這次活動，希望能喚起社會對音樂人的聽力保護議題。

除看好健康醫療市場外，美律在產品的規畫上，今年主要瞄準兩大方針，包括將TWS(無線藍芽耳機)導入SiP封裝技術，以及將產品結合影音視訊，主要也是因去年的疫情爆發，使得產業的導向出現了變化。

美律今日至國立臺灣交響樂團辦理「保護你的金耳朵」公益講座，吸引近百位國臺交音樂人參加，並透過聽力檢測，呼籲音樂人正視聽力保健。 美律實業健醫事業部主管吳夢璠說明，人體可接受的安全分貝數是85分貝以下，雖然每個樂器能發出的音量不一，但交響樂團演奏時平均大約在100分貝-120分貝以上，過去我們往往會認為，這是無可避免的損傷，但隨科技的進步，使用各類專業耳塞或聽力保護耳機，並且每一年做一次聽力檢測，都可以有效預防聽力損傷，期望更多音樂人正視聽力保健。

(時報資訊)