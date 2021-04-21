外資今天在台股轉買為賣，金額擴大到202.6億元，受到外資賣超消息影響，台北外匯經紀公司下午盤新台幣匯價由上午的28.032元，再回貶到28.165元，收盤匯價為28.151元，貶值1.3分，明天恐將回測28.2元心理關卡，今天台北股匯市呈雙跌走勢。台股在萬七短期持續震盪，今市場受到疫情加劇及Apple新品發表會沒亮點，外資又將台股當提款機。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股挾著國內外利多加持，今年來漲幅在全球股市中名列前茅，國外方面，美國聯準會持續鴿派立場不變，加上繼先前美國政府推出的巨額經濟刺激後，預期力拚於夏季通過高達2.25兆美元的基建法案，將再為全球經濟注入能量，再者，IMF近期報告亦上修今年全球經濟成長率至6.0%，同時預估台灣全年經濟成長率可達4.7%。從基本面上來看股市仍有支撐。

匯市方面，日前台股屢創新高帶動外資匯入，加上3月外銷訂單連續13個月正成長，年增33.3%符合預期，鄰近月底出口商拋匯需求浮現，帶動新台幣在昨天收盤走升來到28.138元，創24年來新高，新台幣匯率連五升，累計升值3.27角，升幅達1.16%。但今天下午外資賣超逾200億元消息一出，匯價明顯走貶，一反前幾日短線將走強態勢。

(時報資訊)