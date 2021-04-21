豐興(2015)今日參加券商法說會，公布自結財報；第一季延續去年第四季的旺季效應，單季淨利6.74億元，雖季減4%，但年增32%，單季EPS達1.16元。豐興公司看好公共工程、營建等需求持續暢旺，帶動鋼筋、型鋼及棒線等產品線需求增溫。

受惠國際行情上揚，鋼筋及型鋼大廠豐興第一季業績續旺。單季營收78.95億元，季增4%，年增21%；毛利率13%持平水準；因營收規模擴大，營業淨利8.15億元，季增1%，年增29%；淨利6.74億元，季減4%，年增32%，每股淨利為1.16元，略低於去年第四季的1.21元，但高於去年同期的0.88元。

以產品組合來看，豐興有三大產品線，分別是鋼筋、棒線及型鋼。豐興第一季營收78.95億元，其中，鋼筋第一季營收為34.05億元，季減14%，仍年增2%；棒線營收季增40%至27.12億元，並且年增達62%；型鋼產品營收為17.75億元，季增5%，年增19%。

豐興第一季鋼筋銷售占營收比重43%，比前一季的占比52%下降9個百分點；條線產品占營收比重提升至35%，季增9個百分點；型鋼占比維持22%。整體來看，內銷占89%，外銷占11%。

豐興表示，隨著公共工程、營建、機械業等需求持續暢旺，帶動鋼筋、型鋼及棒線等產品線需求增溫。

法人指出，豐興的鋼筋產品在規模經濟以及一貫化生產效應，毛利率突破10%，棒線則是所有產品線中毛利率最高的。今年在三大事業出貨均比去年看增，全年營收、毛利率及獲利均有望再優於去年。

另外，豐興4月以來公告購入中鋼及東和鋼鐵各逾3億元股票，隨著此兩檔近期股價大漲，業外潛在獲利可期。

豐興日前公告，今年2~4月期間，分別以約3.77億及3億元購入中鋼、東鋼股票1萬4670張、7674張，其中，取得中鋼的每股價格為25.72元，取得東鋼的每股價格約為39.14元，隨著此兩檔股價近期走高，豐興潛在業外收益估達數億元。

(時報資訊)