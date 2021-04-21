政府積極推動危老政策，台北市東區也動了起來，根據台北市都市開發審議地圖資料顯示，東區國父紀念館旁的美食一級戰區，也有老宅申請危老改建，改建街廓是光復南路260巷與280巷中間的公寓與一樓店面，該區域內有不少知名餐飲店面，未來重建後可望搖身一變成為單價百萬以上的新大樓。

北市積極推動危老重建，統計至2021年3月底，已受理申請重建608件，其中已核准473件，不管是申請量、核准量及核准率都居全國之冠。而危老原本10%的時程獎勵，也有條件的逐步遞減，至2021年5月12日後，重建計畫內基地面積需達600平方公尺，時程加計規模獎勵始能取得基準容積10%獎勵。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該區域靠近國父紀念館，也是美食的一級戰區，區域內有著名的港式飲茶店，區域內的店面有不錯的店租效益，能夠順利整合真的相當不容易，對面的住戶甚至羨慕鄰居可以順利改建住新大樓，加上一旁國產署還有老舊建物也將招商參與危老重建，與東區正忠孝東路上的飯店也參與危老改建，東區也受惠危老政策動了起來。

該危老範圍內多是4層樓的老舊建築與一小部分5樓建物，一樓則多由餐廳業者承租，至於國產署招商的標的則靠近捷運國父紀念館與大巨蛋，同樣是北市精華區段，基地面積約586坪，目前屋況老舊且為低樓層建築，同時屋齡逾50年且有龜裂現象，符合危老資格重建可以享有容積率獎勵等條件，對於開發商具有相當的吸引力。

(時報資訊)