基隆市七堵區石公潭有一垃圾子車，近期不斷遭不肖人士在周圍丟棄木材、磚瓦、石塊等。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市七堵區石公潭有一垃圾子車，近期不斷遭不肖人士在周圍丟棄木材、磚瓦、石塊等，裝潢修繕廢棄物，嚴重汙染環境，環保局接獲通報，調閱監視器比對，查獲不肖人士，並依法告發處分。

基隆市亂丟垃圾問題層出不窮，民眾時常逞一時方便，將自家垃圾或廢棄物丟在路邊或草叢，導致環境惡臭，環保局近日再度接獲市民舉報指，位在七堵區華新二路鄰近石公潭山區有一台垃圾子車，附近屢遭民眾丟棄垃圾。

環保人員立即調閱該路段周圍監視器，發現有不肖人士趁夜深人靜時，駕駛載運裝潢修繕廢棄物的轎車前來棄置，經查行為人未領有公民營清除許可，已違反廢棄物清理法，可依規定處6萬至30萬元以下罰鍰，並限期清除改善。

基隆市環保局呼籲，依廢棄物清理法規定，如未取得公民營廢棄物清除機構許可，而從事廢棄物清除、處理業務者，最高可處30萬元罰鍰，並依規定移送法辦，另外，環保署日前修正「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」，將由地方機關裁量違法情節，最重可加重10倍至20倍，因此提醒民眾切勿心存僥倖，只要遭查獲違法情事，相關單位會視情節予以處分，恐面臨刑事及行政追訴。

環保局進一步表示，為保護環境、維護國土安全，將持續加強稽巡查，對於企圖汙染環境者，依法嚴辦，絕不寬貸，並強力呼籲業者勿挑戰公權力，而民眾若發現居家周邊有可疑車輛進出或自有土地遭非法棄置案件，可以立即打電話通報環保單位，或拍照存證，將相關資料提供給環保局，會有人員介入調查，並將行為人繩之以法。

(中時 )