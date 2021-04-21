淡水警分局於日前辦理守望相助訓練，獲巡守隊員熱烈支持，訓練會場座無虛席，身著橘色制服的人海，將場地淡水圖書館擠得水洩不通，連圖書館人員都訝異地表示未曾看見如此熱烈參訓的巡守隊員。

連續4年獲得新北市政府最高評價「特優」守望相助隊-淡水區民生里長陳李明緣表示，分局辦理的訓練課程內容生動有趣、不照本宣科、僵化死板，從交通事故的行車紀錄器畫面，去模擬當事人處境，從而衍生出防禦駕駛的概念、犯罪預防宣導的有獎徵答、更有體技教官現場示範擒拿逮捕，讓參訓的隊員不僅僅是犯罪預防手法上的更新，更能保護自己和他人的執勤安全，學員們各個表示受用無窮、滿載而歸，雖然警分局因場地因素，規劃上、下半年分梯次講習，但守望相助隊員興致勃勃，幾乎全員到席。

淡水區長庚里長陳崇煌表示，該隊於109年度守望相助運作時段未發生重大刑案，除獲淡水警分局頒發獎狀之外，更收到與分局長及全體隊員合照相框，是其擔任守望相助隊長十餘年來，首次遇到如此「甘心」的分局長，隊員得知平日協勤獲得警分局肯定及重視，個個士氣高昂。

淡水警分局長黃南山表示，轄內治安平穩，除了有賴員警努力不懈之外，600多位守望相助隊員人人都功不可沒，期望能持續透過教育訓練，做好溝通、協調及聯繫，運用守望相助隊深入鄰里的特性，發揮犯罪預防的最大成效，能提供居民一個安全、安心的生活環境。

(中時 )