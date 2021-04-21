民進黨今中常會，據轉述，民進黨秘書長林錫耀會中表示，藻礁等公投議題大概會在5月中以後，施政說明會需配合府院節奏，且目前還不用急著啟動，預計在5月15、16日後再向地方做說明。

此外，今會中邀請中央大學資訊電機學院院長林法正以「台灣推動非核家園與能源轉型之必要性-核安、減碳、綠電供應鏈」為題進行專案報告，黨發言人周江杰會後轉述身兼黨主席蔡英文總統聽取報告後裁示，除了朝穩定發電以外，維持綠電穩定供應其實是一個很大的挑戰。這個工程是持續，而且也是相當艱辛的挑戰，「我們必須要建構一個國家隊，對整體的技術及相應的基礎建設部分，是必須要做的」。

總統指出，林法正同時也是台電的董事，所以對於整體發電相關的問題都非常地深入，報告裡面也很多技術性，而且是蠻深入的問題，不論是儲電或是社會電網等等，確實都是除了朝穩定發電以外，維持綠電穩定供應其實是一個很大的挑戰。

總統說，這個確實是一個很大的挑戰，政府已經很盡力在做了，從2016年開始就在進行，但是後面的路還很大，要做的事情也更多、更困難，這是政府必須要承擔的責任，因為國際的趨勢必然地朝這樣子走，所以這是國家一件非常重大的事。

總統說，今天院長可以來做這個報告，讓大家可以瞭解，除了現在所爭議的這些議題之外，將來的發電，或者是電力供應的挑戰，其實是更艱鉅。

總統表示，她也請行政院參考，把未來政府要做的很多的事情，一一布局完整。

(中時 )