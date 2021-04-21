LG 電子（LG）於4月初宣布將退出手機市場，今（21）日宣布目前所有使用中的高階旗艦 LG 智慧型手機，自上市日起，最多可享有三次 Android 作業系統更新，期待帶給現有消費者更安心的寶漲。

月初 LG 發出將於七月底退出手機市場聲明，隨即向消費者提出安心承諾。消費者若購買 2019 年（含）上市後之 LG 旗艦款手機（5G系列 : VELVET、Wing、V60 ; G系列：G8S、G8X），自上市日起享有三次作業系統更新保障。另外，2020 年上市的特定型號（K系列：K42、K52），自上市日起則將享有兩次作業系統更新(未來調整及計畫將根據 Google 的發佈時程、裝置效能與相容性等其他因素而異)。

LG 台灣指出，第二季仍將持續銷售LG手機。顧客仍可購買現有庫存的 LG 手機，且特定裝置的配套服務與安全性軟體更新也將持續提供。消費者可聯繫當地 LG 客服中心以瞭解更多詳情。

LG曾經在全球智慧型手機市場高居世界第三的地位，但是從2015年第2季至2020年第4季連續虧損，累計赤字規模達5兆韓元（約新台幣1265億元）。據了解，在宣布退出手機業務之前，LG曾嘗試與越南Vingroup集團股份公司（VIC）、德國福斯汽車集團（Volkswagen）接觸商議出售事宜，但是並未成功獲得進展。而雖然退出智慧型手機業務，LG指出他們仍將持續投入6G（第6代行動通訊）、相機、軟體等行動通訊核心技術研發工作，來提前因應下一個世代電視、家電、機器人等必要應用需求。

目前，為完成既有訂單，LG規劃手機將持續生產至5月底。而7月31日正式結束手機業務後，將持續提供售後服務，避免影響使用者權利；同時將與各合作廠商討論損害賠償等事項。

(科技)