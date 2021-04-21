和春技術學院遭教育部勒令110學年度停招，再度引發各界關注私校退場難題。教育部長潘文忠今(21)日在主持部務會報前，接受媒體聯訪時表示，學子就學權益最為重要，退場私校學生若能接受妥善轉學輔導安置，私校董事會肩負相關籌資責任，因此休退學率可降低，但如果做不到，辦學將聲請法院解散。

和春技術學院昨日傳出遭教育部勒令今年停招，但尚有688名學子在校就讀，如何保障學生就學權益，為眼前當務之急。

潘文忠今日被問到這項問題則回應，強制停招和春技術學院，即在於提前發現該校學生驟減，且已6次教學品質未經過教育部查核通過。

潘文忠表示，觀察私校退場起因，大多因為招生不佳而導致財務急遽惡化，但董事會負有籌措辦學資金的責任，若無法辦學，不得已將向法院聲請解散董事會，像是去年康寧大學案例便是如此。

潘文忠指出，學校退場後，協助學子轉學為當務之急，政府會提供必要交通費、住宿費乃至補救教學資源，轉學後第1個學期也會派專案小組實地訪視，了解學生情況。

潘文忠以前年亞太創意技術學院停辦為例，並提到該校當時有280多名學生轉學，到109學年度有94％人順利畢業與持續就學，僅17人休退學，占比僅6％，比該校原先18％休退學率還低，代表有適當安置、經濟協助與補救指導等，學生可得到妥善安排。

面對少子化海嘯迫在眉睫，潘文忠呼籲，希望立法院能盡速通過退場條例的審議，一方面維持師生權益，另一方面也讓私校資產朝公共化方向發展，並做有效運用。

(旺報 )