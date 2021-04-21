《全明星運動會》繼鬧出分屬藍紅兩隊的采子與何孟遠雙劈的複雜四角戀事件，導致兩人雙雙宣布退賽的桃色風波後，21日又傳出藍隊周予天與席惟倫也愛情萌芽；藍隊女隊員「小８」趙逸嵐21日出席同志音樂愛情故事《酷蓋爸爸》新戲記者會被問此事時低調表示，「 紅隊的事我真的不明白，也沒有感到他們之間有特別照顧」。上一季藍隊隊長胡宇威日前受訪表示，藍隊當時一開始就下禁愛令，嚴禁隊員在賽程中談戀愛影響賽事，對此小８說，他們第二季沒有特別禁愛。

她說藍隊隊員都很緊密、感情很好，訓練時也都會彼此打氣。被問是否有關心因緋聞退賽的采子，她說群組裡大家都會互相關心，至於采子的回應內容，則不便透露，強調從分隊開始，隊員彼此關心是家常便飯。對於采子無法參加高雄巨蛋的總決賽，她也覺得滿可惜的。並透露采子至今也還在群組中，沒有離開。

她不諱言大家的心情難免受影響，但還是非常專注在比賽。至於領隊錢薇娟或隊長小春是否有下重話？「還好。我們的隊風就是比較專注在比賽，不管有什麼事，大家就是繼續往前走，相信會帶我們去好的地方」。

(中時 )