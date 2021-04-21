不少人熱愛透過放閃來宣示主權，更會希望另一半也能主動曬恩愛！搜狐網命理專欄點名，獅子座、白羊座以及天蠍座的男性最會給另一半安全感，只要真心愛上一個人，就會願意全心全意付出，更會毫不避諱的公開戀情。

▍1. 獅子座

被獅子男愛上的女人通常都很優秀，為了炫耀自己的好眼光，獅子男超愛放閃！他們本身表現力很強，又有著小小虛榮心，因此總想著公開接受眾人羨慕的目光，加上獅子座的個性愛面子、比較憋不住秘密，他們的行為舉止都會暴露出自己戀愛的事實，只要隨便一逼問，他就會滔滔不絕的講起自己的戀愛故事。

▍2. 白羊座

白羊座的男性大多個性直爽坦誠、敢作敢當，白羊座一旦公開感情，一方面是想秀恩愛的炫耀心理，另一方面只要確定是真感情，他們就會想要全心為對方付出，如果公開能讓對方有安全感，那白羊男就不會抗拒放閃，還會非常開心。

▍3. 天蠍座

天蠍座平時性格內斂，屬於比較缺乏安全感的星座，但一段好的戀愛會帶給他們極大的勇氣，他們比誰都明白安全感對於一段感情的重要性，因此他們願意給予對方同樣的安全感，他們認為「公開」是在跟周圍的人宣示主權，反之，如果對方藏著戀情，天蠍座就會覺得特別沒有安全感，容易胡思亂想。

(中時新聞網)