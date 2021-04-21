全球電動車市場需求越來越高，各大車廠紛紛投入大筆資金推動電動車產業，美國總統拜登31日宣布2.25兆美元的基礎建設計畫，計畫中還包含投資電動車市場，增設電動車充電站；據外媒報導，拜登認為美國需要提高電動車產能，趕上並超越大陸，並坦言「我們落後大陸很多」。

根據《路透社》報導，拜登於當地時間周二虛擬參觀電動巴士和電池製造廠時表示，美國應該要提高電動車的產量，以趕上、超越大陸，「我們有很多工作要做，我們要成為全球最重要的電動車供應者，我們目前遠遠落後於大陸」。

據電動車製造商Proterra預計，2025年美國生產的巴士中將有50%為電動車；此外，拜登曾承諾，美國生產的巴士將在2030年實現零碳排，然而尚未確定確切方針如何實施。美國目前有逾47.5萬輛校車及6.5萬輛交通巴士，大多為燃油車。

拜登政府計畫花費1740億美元，推動零碳排汽車的生產和銷售，並且增加電動車充電站，包括1000億美元的消費津貼，200億美元將增加至少2成的校車電動化。

根據市場研調機構Canalys數據顯示，大陸的汽車製造商於2020年約銷售了130萬輛電動汽車，而美國僅32.8萬輛。

(中時新聞網)