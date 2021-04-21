東芝公司（Toshiba Corp.）週二從CVC Capital Partners獲得了有關該全球基金收購的提議的新消息，儘管該公司並未完全表達拒絕。但東芝表示，週一收到CVC的一封信「無法評估」。這對很少明言「不」的日本人來說，這已經很清楚表示它的態度。

總部位於東京的東芝表示，這封信沒有提供必要的細節，例如CVC的資本結構或收購後的管理政策，以及對遵守當地和外國法律法規的保證。但是這家日本科技和能源巨頭並未排除這一報價，據估計，報價約為2兆日元（合180億美元）。

東芝早些時候表示，CVC最初提出的將公司私有化的提議是不可行的，儘管它承諾會對其進行審查。

東芝聲明最新的一封信表示：「沒有提供能夠進行詳細評估的具體而詳細的信息：它只是表示，CVC將擱置以等待我們關於東芝私有化是否適合管理層和董事會戰略目標的指導。」

CVC Capital Partners出自歐系私募基金，但它初步被排除之後，美系私募基金KKR與加拿大的Brookfield資產管理外，現在美系貝恩資本Bain Capital）也浮出檯面，有意加入搶親東芝行列。

貝恩動作積極，已經與東芝主要來往的銀行團瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)與三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group），即將達成資金挹注協議。

多年來，東芝一直在苦苦掙扎，因其問題重重的核電運營而備受困擾。它已經出售了利潤豐厚的閃存業務以籌集現金。

野谷信明（Nobuaki Kurumatani）上週辭去了東芝總裁的職務，理由是他沒有詳細說明自己的個人原因。在2018年擔任東芝執行長之前，他曾在日本的CVC工作，因此由他主導CVC收購案遭人質疑。

(中時新聞網)