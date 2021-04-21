輔仁大學附設醫院模組化病房，最近獲得國內的2021亞太社會創新合作獎、國際性的iF設計獎。輔大醫院院長王水深說，輔大醫院不只達到醫療專業的標準，也努力追求品質和美感，年輕的醫院開院三年多，有活力、創意無限，能快速應對環境變化，達到全人照護、真善美聖的目標。

亞太社會創新合作獎評選以實踐聯合國永續發展目標為核心價值。亞太地區由七個國家中，七十七件參選作品錄取十八位進行決選，包含「環境永續」、「經濟共融」與「社會共榮」獎項各三件，共九件獲獎，另增設一名「評審團特別獎」，共計十家得獎單位。輔大醫院模組化病房獲得社會共榮獎。四月十一日線上視訊頒獎，由行政院政務委員唐鳳主持。

iF是國際著名的設計獎，今年有來自五十二個國家、近萬件作品參加。輔大醫院模組化病房在內部建築類，包括構想、型態、功能、差異性、影響五方面獲得329點。評審認為在功能、影響方面有較高的表現。模組化病房因應全球新冠疫情衝擊，建立安全的健康照護和滿足加護病房、負壓隔離、空間需求，在24小時可以快速轉化，並應用再生材質，達到病房的未來性發展。

輔大校長江漢聲表示，新冠疫情衝擊全球，模組化病房是疫情後醒思的具體行動，模組化病房得獎是跨界創新的成果，也符應天主教社會企業、環保的理念。

骨關節暨醫療器材副院長江清泉說，模組化病房由輔大醫院創新團隊和小智研發設計團隊合作，去年五月展示病房模型以來得到業界和媒體的好評，近來得到國內外大獎是再次肯定。

創新發展室主任劉偉倫醫師說，他的專長是胸腔重症照護，在這次疫情中治療病人時，深刻體驗導入模組化病房能讓醫護人員更安全、更有能量去照顧病人，相信未來會有更多合作發展空間，引發更多創意發想。

(中時 )