受到颱風外圍氣流影響，台東掀起大浪，中央氣象局更對台東發布長浪警戒。1對來自台南的父子在台東市海濱公園竟然靠近岸邊戲水拍照，未料大浪來襲，岸邊多為礁岩，巨浪拍打造成2人撞擊岩石，身上多處擦傷流血，附近熱心攤商見狀趕緊呼喚兩人趕快逃離岸邊至安全區域後，先提供清水供他們清洗傷口，父子隨後由友人開車接走。
目擊者表示，由於2名遊客意識清醒，仍能自行致電請朋友協助，就未打給救護車求助，只看到遊客四肢及軀幹側邊多處擦傷，詳細傷勢則不太清楚。
(中時 )
受到颱風外圍氣流影響，台東掀起大浪，中央氣象局更對台東發布長浪警戒。1對來自台南的父子在台東市海濱公園竟然靠近岸邊戲水拍照，未料大浪來襲，岸邊多為礁岩，巨浪拍打造成2人撞擊岩石，身上多處擦傷流血，附近熱心攤商見狀趕緊呼喚兩人趕快逃離岸邊至安全區域後，先提供清水供他們清洗傷口，父子隨後由友人開車接走。
目擊者表示，由於2名遊客意識清醒，仍能自行致電請朋友協助，就未打給救護車求助，只看到遊客四肢及軀幹側邊多處擦傷，詳細傷勢則不太清楚。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。