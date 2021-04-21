受到颱風外圍氣流影響，台東掀起大浪，中央氣象局更對台東發布長浪警戒。1對來自台南的父子在台東市海濱公園竟然靠近岸邊戲水拍照，未料大浪來襲，岸邊多為礁岩，巨浪拍打造成2人撞擊岩石，身上多處擦傷流血，附近熱心攤商見狀趕緊呼喚兩人趕快逃離岸邊至安全區域後，先提供清水供他們清洗傷口，父子隨後由友人開車接走。

目擊者表示，由於2名遊客意識清醒，仍能自行致電請朋友協助，就未打給救護車求助，只看到遊客四肢及軀幹側邊多處擦傷，詳細傷勢則不太清楚。

(中時 )