受到疫情影響，全球古典音樂環境面臨前所未有的挑戰，英國里茲國際鋼琴大賽冠軍、鋼琴家陸逸軒表示，他十分想念舞台，即使環境相當艱難，但仍要保持前進，「因為我擁有鋼琴，鋼琴承載著我的人生和機會，我所有的喜怒哀樂，歡欣與難過，都來自它，鋼琴就是我的人生。」

陸逸軒表示，他還記得在疫情之後，有好長一段時間沒法上台彈琴，「演出有如音樂家的生命，長時間無法上台演奏，對音樂家的打擊真的很大，這一年來，我有一些零星演奏的機會，保持練琴，也有更多時間和自己對話。」

陸逸軒的父親是台灣人，母親為上海人，雙親皆從事電腦工程工作，他1997年出生於美國波士頓，上頭有個大他3歲的姊姊。陸逸軒表示，姊姊比他早學鋼琴，讓他想跟著學，而他一直以來就特別喜歡聽古典音樂，「我還記得第一次聽見蕭邦第一號鋼琴協奏曲，我感覺到自己內心有個世界被打開來了。」

這段特別的經歷，令陸逸軒難忘，他表示，音樂是一種有力量的東西，「一個看不見的聲音進到你的而耳朵裡，竟然可以改變你的心情和身體狀態，多麼神奇呀。」

英國里茲國際鋼琴大賽冠軍得主陸逸軒近期將返台，演奏他熱愛的舒伯特鋼琴奏鳴曲。（鴻宇藝術提供）

陸逸軒表示，他打從決定要成為一名鋼琴家開始，就知道這並不是一條好走的路，「我輸過比賽，也曾落榜，還有每天練琴的考驗，要成為一名好的鋼琴家，本來就很困難，我從來沒想過放棄。」

砥礪自我的道路總是艱難，即使是讓陸逸軒拿下冠軍的里茲國際鋼琴大賽，賽程中同樣一波三折，陸逸軒表示，在準決賽時，他生病發燒，還吐了，「我一直到上台前的5小時，才有一點時間練琴，可能是身體機制的關係，知道這是重要的演奏機會，必須要克服，也可能是因為生病，讓我更加專注在當下必須完成的事情，也因為身體的掙扎與苦撐，讓我更能彈出樂曲的內涵。能彈完，真的是奇蹟。」

從生活面向領悟音樂內涵，一如近年，陸逸軒對19世紀奧地利作曲家舒伯特作品產生濃厚的興趣，「舒伯特31歲就生病死掉了，活著時不得志，既孤獨又窮苦，讓他的音樂這麼有層次，我認為，他是一名看透生死的作曲家，他的音樂很有層次，有深層的悲劇特質，透徹人性。」

近期，陸逸軒將回到他熟悉的台灣，演奏舒伯特、蕭邦、史克里亞賓等人作品，陸逸軒表示，音樂的世界很豐富、很複雜，「但對我而言，最重要的事情，就是保持對音樂的愛。」演出將於6月8日在台北國家音樂廳、6月9日在台南文化中心演藝廳登場。

(中時 )