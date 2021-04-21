台北市長柯文哲主持公安會報。（張薷攝）

台北市長柯文哲新粉專「台灣阿北-柯文哲」，日前拋出路名正名議題後又下架，今再度復活暢談華航與郵局正名，但但不到2小時又被下架。對此，柯文哲受訪表示，改路名跟修憲一樣難，正名運動不應政治化，強調革命分階段處理，希望先建立制度比較容易執行。

柯文哲今在公安會報前受訪指出，正名運動可以輕鬆自然與民生一點，不應刻意政治化，就像日前在處理拆銅像問題，後來才發現完全沒有SOP，所以強調建立制度化，但不會在任期內解決，認為革命分階段處理，「我心中有藍圖」。

柯文哲表示，按照目前北市自治條例與行政規則，要改名相當困難，所以先拋出來倡議，但按照目前北市條例，要5分之1住戶提案、4分之3通過，門檻跟修憲一樣高。對於未來任期是否會修改自治條例？柯表態，要修就要送議會，他們要再想想看怎麼送。

該粉專PO文自稱是柯文哲友人組成的團隊，並指出，我們不是體制內的發言系統單位，更非熱情粉絲自組的自嗨粉絲專頁，台灣阿伯-柯文哲粉專是柯市長認證跟他關係緊密的粉專。

隨後，粉絲專頁又上傳新影片，柯文哲提及，正名運動無所不在，去年疫情爆發期間，中華航空公司載著滿滿口罩和醫療用品援助他國，當抵達歐美各國時，斗大的機身上面寫著China Airlines，當初還鬧出笑話，外國人以為是中國送來的救濟物資。

影片中柯文哲也說，中華郵政曾正名為台灣郵政， 2008年政黨輪替後又被更名回中華郵政，台灣變成沒有自己的郵政，另外，在國際賽事上，台灣選手遇到的最大的困境，就是「到底『台灣』這個名字能不能出現？」

柯文哲強調，這是最民生的議題，不是嚴肅政治課題，就連最單純的醫護人員組織，最後還是得面臨「是台灣」、「還是中國」的組織爭議，最後更大聲宣告，2021年新台灣正名運動開始起跑，但就在粉專短暫「復活」2小時又再度悄悄下架。

(中時 )