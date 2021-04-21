華人圈女生們共同的記憶，絕對有瓊瑤劇這一選項，其中，《還珠格格》更是瓊瑤劇的經典之作，在兩岸大爆紅，一連拍了三部曲，由趙薇、林心如、蘇有朋等人飾演的小燕子一行人，在第一、二部中，帶給觀眾滿滿的愛情喜劇感，也是該系列收視率的頂峰，而到第三部，不僅主演全換人，劇情也推進到婚後，「五阿哥」永琪甚至形象翻盤，間接致使老婆小燕子流產，從護愛暖男變成渣尪。

《還珠格格》第三部的劇情幾乎擺脫了小情侶模式，黃奕飾演的小燕子跟古巨基飾演的五阿哥永琪成了親，她婚後雖然仍不受皇太后喜愛，但樂觀性格依舊，小燕子在宮中力求表現，一回皇上讓令妃曬書，小燕子自告奮勇承攬這個任務，而她的老公永琪及好夥伴紫薇、爾康、晴兒等，都來幫忙，只是老天爺不賞臉，一行人才剛從藏書閣把書搬出來，隨即就下起傾盆大雨。

眾人被雨打亂進度，一陣混亂忙將書本搬回屋內，小燕子則一派真性情指天大罵：「今天是曬書日，不是淋書日」，而婚前總覺得她行為可愛的另一半永琪，卻要她別再罵，還說她有功夫埋怨，不如趕快幫忙將書搬進去，還說這些書是珍藏本，「要是淋壞了就糟糕，快點！」，猛催促老婆快行動。

反觀紫薇這對，面對這個問題，爾康馬上拉住想幫忙的紫薇，要她別淋雨、小心腹中胎兒，完全就是個貼心好丈夫，晴兒也有蕭劍幫忙撐傘，還考量穿旗鞋難走路，一直在旁邊好好護著，只有小燕子懷了孕卻自己淋雨猛搬書，還因此滑倒，把腹中孩子摔沒了，而永琪不但婚後沒那麼呵護小燕子，還半受迫地娶了知畫，但兩人之後生了一子，讓觀眾直呼永琪婚後就變了，根本是渣男。

(中時新聞網)