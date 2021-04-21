愛閱讀的人有福了！新竹縣與台北市推動公共圖書館資源共享，日前於台北市政府率團拜訪新竹縣的城市交流中，促成合作機會，縣長楊文科與台北市副市長蔡炳坤，21日宣布「新竹縣暨臺北市公共圖書館一證通用服務」，23日正式啟動，2縣市民眾可透過超商借書、還書，共享圖書資源。

楊文科表示，縣民與台北市民可共享2縣市87處公共圖書館及服務據點，2縣市也共有999萬冊藏書，使喜愛閱讀的民眾可透過一證通，於3大超商含7-11、全家、萊爾富借書、還書。

蔡炳坤指出，台北市目前實體書與電子書擁有將近900萬冊，全市也有44個分館，還有閱讀站，未來啟用，新竹縣民也可與台北市共享資源，透過超商借還也十分便利。

「台北市－新竹縣一證通用服務」預計23日啟用，2縣市居民未來可透過一證通服務，於超商借書、還書，享用2縣市的圖書資源。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（左）、台北市副市長蔡炳坤（右）21日共同見證「台北市－新竹縣一證通用服務」，2縣市居民未來可透過一證通服務，於超商借書、還書，享用2縣市的圖書資源。（莊旻靜攝）

新竹縣文化局長李安妤表示，自從去年與新竹市政府合作「竹縣竹市一證通還服務」後，擴大新竹地區圖書館藏借閱服務，此次與台北市合作，民眾只要持借閱證，至新竹縣與台北市各公共圖書館開啟一證通，或自行登入新竹縣公共圖書館自動化系統啟用「臺北市－新竹縣一證通用服務」，即可使用雙方館藏及電子資源。

李安妤也表示，為了慶祝雙城公共圖書館合作，也與全家便利超商攜手推出「全家閱讀有禮」活動，超商借還書加碼回饋50元購物金150組好禮抽獎。民眾透過開通服務後，可預約台北市公共圖書館的圖書，全家、萊爾富還提供還書包裹服務，民眾只需付包裹運費，可透過全家FamiPort及萊爾富Life-ET使用，豐富閱讀視野。

(中時 )