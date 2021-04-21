韓國三星電子（Samsung Electronics）在2021年第一季，打敗蘋果，小米等群雄，並勇奪全球智慧型手機市場上的第一名。不過，在全球五大熱賣手機製造廠中，中國大陸業者就占有三個名額。

根據市調機構Strategy Analytics於21日最新報告，三星的智慧型手機出貨量，在2021年前三個月年增32％，共7700萬部且市占率為23％。

Strategy Analytics表示，三星手機新策略奏效，新推出較平價版的A系列4G與5G手機，以及較早推出的Galaxy S21系列，在第一季全球手機市場攻城掠地，並立下頗佳的汗馬功勞。

美國蘋果以17％市場占有率位居第二，iPhone的出貨量較一年前大增44％達5700萬台。

中國大陸的小米在第一季賣出4900萬部智慧手機，以15％市占排名第三。同時，也是來自中國大陸的強勁對手Oppo與Vivo，分別位居第四與第五名。

Strategy Analytics預估，2021年前九個月的全球智慧手機出貨量可望達到3.4億部，較2020年同期成長24％，並創自2015年以來最大增幅。

Strategy Analytics補充，智慧手機市場反彈，是來自健康的換機需求，以及中國大陸5G手機大賣所致。晶片短缺與供應面不順暢，目前看起來，對首季排名前五大的手機業者來說，尚未造成重大衝擊。不過，對一些規模較小的手機業者，或許在未來幾季，應該就會看到影響性。

(時報資訊)