美股三大指數隔夜收跌，為連二日下滑。港股周三開低走低，最多跌逾2%。科技指數跌1.52%。

周三香港恆生指數收跌513.81點或1.76%，為28621.92點。國企股(H股)跌197.35點或1.78%，為10888.52點。

主要大型網路科技股集體收黑，跌幅多超過2%。阿里巴巴跌2.7%；快手一度股價跌5.5%創上市新低，收跌3.7%，報237港元；騰訊跌2.2%；京東跌3.6%；美團跌3.9%。

汽車股集體下挫。北京汽車跌5%；五菱汽車跌5%；長城汽車跌4.1%。

恆大汽車暴跌12.9%，報59.7港元。總裁劉永灼周二指出，第四季恆馳汽車將全面啟動生產，明年會有大規模交付。另新聞傳出，有關恆大一月宣布向投資人配股籌資260億元，事實上為老闆陳家印在背後出資。

ASM太平洋大漲18.3%，報118.8港元。該半導體設備商第一季業績表現佳，股東應佔溢利(純利)5.22億港元，年增21.1倍，每股盈利1.27港元。另外針對蘋果發表新iPad Pro，將配備Mini LED，行政總裁黃梓達今日在業績發表會指出，Mini LED設備將迎來轉折點。

(時報資訊)